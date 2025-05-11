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Otomotivde 4 ayda tarihi zirve

Türkiye otomotiv sektörü, 2025'in ilk dört ayında ihracatta rekor kırarak 12,6 milyar dolara ulaştı. Almanya ve Kocaeli'nin etkileyici performansı dikkat çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 12:31, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 12:33
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Otomotivde 4 ayda tarihi zirve

Türkiye otomotiv endüstrisi, 2025 yılının ocak-nisan döneminde ihracatta yeni bir rekora imza attı. Sektör, 12 milyar 635 milyon 489 bin dolarlık ihracat hacmiyle tüm zamanların en yüksek dört aylık dış satım performansını sergiledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,9 artarak 86,2 milyar dolara ulaştı. Otomotiv endüstrisi ise bu süreçte yüzde 6,5 artışla ihracatını güçlendirerek, toplam ihracatın yüzde 14,7'sini oluşturdu. Otomotiv ihracatında en fazla dış satım 2 milyar dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'yı sırasıyla Fransa (1,5 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,28 milyar dolar), İspanya (1,09 milyar dolar) ve İtalya (1,02 milyar dolar) izledi.

Otomotiv İhracatında Lider Ülkeler

  • Almanya: 2 milyar dolar
  • Fransa: 1,5 milyar dolar
  • Birleşik Krallık: 1,28 milyar dolar
  • İspanya: 1,09 milyar dolar
  • İtalya: 1,02 milyar dolar

Değer Bazında Artış Gösteren Ülkeler

Değer bazında en fazla artış da Almanya'da yaşandı. Türkiye'nin Almanya'ya otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artarak 390 milyon dolar yükseldi. İspanya, Slovenya, Romanya ve Fransa da ihracat artışında öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Kocaeli, Üretim ve İhracatta Lider

  • Kocaeli: 3,9 milyar dolar
  • İstanbul: 2,75 milyar dolar
  • Bursa: 2,72 milyar dolar
  • Sakarya: 1,3 milyar dolar
  • Ankara: 491 milyon dolar

Sektörün Son Yıllardaki Performansı

Otomotiv sektörü, salgın sürecinin ardından yakaladığı yükseliş ivmesini sürdürüyor. 2022'de 10,2 milyar, 2023'te 11,3 milyar, 2024'te ise 11,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, 2025'te ulaştığı 12,6 milyar dolarla son üç yılın her birinde ocak-nisan dönemleri itibarıyla rekor kırmış oldu.


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