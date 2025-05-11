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Kamu harcamalarında büyük usulsüzlük

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 145 kamu idaresinde gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 160 tasarruf tedbirine aykırı işlem belirledi. Hazine Bakanlığı'nın sıkı denetimleri sonrası hangi yaptırımlar uygulanacak?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 12:36, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 12:38
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Kamu harcamalarında büyük usulsüzlük

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda mali disiplinin sağlanması amacıyla devreye alınan tasarruf tedbirlerine yönelik olarak 145 kamu idaresine bağlı 1279 harcama birimini denetledi ve 2 bin 160 aykırı işlem tespit etti. Kamuda mali disiplinin sağlanması, tasarruf bilincinin artırılması ve kamu kaynaklarının daha etkin ve ekonomik kullanımı amacıyla yürürlüğe konulan tasarruf tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 145 kamu idaresine bağlı 1279 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Bu incelemelerde, tasarruf tedbirine aykırı 2 bin 160 işlem tespit edildi. Tespit edilen aykırılıklar raporlandı ve sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanması için ilgili idarelere gönderildi. Ayrıca, idareler bazında düzenlenen raporlar konsolide edilerek Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Bunun yanında denetlenen her bir idareden, aykırılıkların giderilmesi ile ilgili yaptıkları işlemler ve aldıkları önlemler hakkında geri bildirim istendi.

Denetimlerde Tespit Edilen Aykırılıklar

  • 15 Mayıs 2024 tarihli tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi'ne aykırı ve izin alınmadan yapılan harcamalar saptandı.
  • Çok sayıda kamu idaresinde vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluşlara ait taşıtların kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlıkça, bu yıl da denetimlere 157 kamu idaresinde devam edilecek.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl başlattıkları "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" sürecinin devam edeceğini belirterek, maliye politikasındaki disiplinli duruşu sürdürdüklerini vurguladı. Harcama kontrolleri sayesinde kayda değer tasarruf sağladıklarına işaret eden Şimşek, "Bakanlığımız, kamu idarelerince tesis edilen işlemlerin sonuçlarını hassasiyetle takip ediyor. Kamu mali yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda, tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecek, mali disiplinin pekiştirilmesi için gerekli tüm adımları atacağız." ifadelerini kullandı.


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