Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin Detayları

Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri değerlendirildi.

değerlendirildi. Bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için iş birliği vurgulandı.

Türkiye'nin, barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinde iş birliğinin önemi dile getirildi.

Barış Sürecinde Türkiye'nin Rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğinin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti. Türkiye, bu süreçte aktif rol almaya ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.



