YÖS sınavı 6 dilde 26 ülkede gerçekleştirildi!
YÖS sınavı bu yıl Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde düzenlendi. 21 binin üzerinde aday katıldı. Sınav sonuçları 11 Haziran'da ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 13:32, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 13:34
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adaylar için düzenlenen sınav, hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok merkezde gerçekleştirildi. 17 ilde 18 sınav merkezi ve 26 ülkede 35 sınav merkezi ile geniş bir katılım sağlandı.
Sınav, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere toplam 6 dilde yapıldı.
Bu sınava 21 bin 654 aday başvurdu. Sınav organizasyonunda 83 bina ve 866 salon kullanılırken, 3 bin 530 kişi görev aldı. Sonuçlar ise 11 Haziran tarihinde açıklanacak.
Sınavın Temel Bilgileri
- Yurt içi sınav merkezleri: 17 il, 18 merkez
- Yurt dışı sınav merkezleri: 26 ülke, 35 merkez
- Dil seçenekleri: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça
- Aday sayısı: 21.654
- Kullanılan bina: 83
- Kullanılan salon: 866
- Görevli sayısı: 3.530
- Sınav sonuç tarihi: 11 Haziran