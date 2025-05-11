YÖS sınavı 6 dilde 26 ülkede gerçekleştirildi!

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adaylar için düzenlenen sınav, hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok merkezde gerçekleştirildi. 17 ilde 18 sınav merkezi ve 26 ülkede 35 sınav merkezi ile geniş bir katılım sağlandı.

Sınav, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere toplam 6 dilde yapıldı.

Bu sınava 21 bin 654 aday başvurdu. Sınav organizasyonunda 83 bina ve 866 salon kullanılırken, 3 bin 530 kişi görev aldı. Sonuçlar ise 11 Haziran tarihinde açıklanacak.

Sınavın Temel Bilgileri

Yurt içi sınav merkezleri: 17 il, 18 merkez

17 il, 18 merkez Yurt dışı sınav merkezleri: 26 ülke, 35 merkez

26 ülke, 35 merkez Dil seçenekleri: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça Aday sayısı: 21.654

21.654 Kullanılan bina: 83

83 Kullanılan salon: 866

866 Görevli sayısı: 3.530

3.530 Sınav sonuç tarihi: 11 Haziran



