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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki üçüncü toplantısında üretimden ihracata, işgücü piyasasından dış ticarete kadar birçok başlıkta önemli kararlar alındı.

Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 14:18, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 14:20
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Yılmaz başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bazı bakan yardımcıları ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının Gündemi

Geçen ay Giresun'da gerçekleştirilen toplantının devamı niteliğindeki bu yılın üçüncü EKK toplantısı kapsamında, sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler, işgücü piyasası gelişmeleri ve istihdam politikaları ile değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete etkileri değerlendirilecek.

Toplantı Sonrası Açıklama

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.


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