Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Özel, mesajında annelerin ağlamadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkenin birlikte inşa edilebileceğini vurguladı. Bir çocuğun geleceği için direnen her annenin, ülkenin kaderini değiştirebileceğini belirten Özel, annelerin toplumdaki önemine dikkat çekti.

Özellikle cezaevindeki arkadaşların anneleri, şehit anneleri ve Ekrem Başkan'ın özlem duyduğu Havva Anne gibi isimleri anarak, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Özgür Özel'in Anneler Günü Mesajı