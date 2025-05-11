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Van'da kaçak inci kefali avlayan 15 kişiye ceza

Van Gölü'nde üreme döneminde kaçak avlanan inci kefalleri için yapılan denetimlerde, 15 kişiye rekor ceza uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 14:42, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 14:43
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Van'da kaçak inci kefali avlayan 15 kişiye ceza

Van'da kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza uygulandı. Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan denetimlerle, akarsuların göle döküldüğü alanlar güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutuluyor ve kaçak avcılığın önlenmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Denetimlerde Ele Geçirilenler

  • 3 ton 820 kilogram inci kefali
  • 3 şişme bot
  • 2 bin 245 metre ağ

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 24 operasyonda, kaçak inci kefali avladığı tespit edilen kişilere toplamda 216 bin 905 lira ceza kesildi. Bu operasyonlar, inci kefalinin neslinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması açısından büyük önem taşıyor.


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