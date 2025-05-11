İran-ABD dolaylı müzakerelerinin dördüncü turu sona erdi

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dördüncü tur dolaylı müzakereler sona erdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile ABD arasındaki dördüncü tur dolaylı müzakereler sona erdi. Tarafların birbirlerinin tutumlarını daha iyi anlaması ve farklılıkları gidermek için makul ve gerçekçi yollar bulması açısından zorlu ancak faydalı görüşmeler oldu. Bir sonraki tur, Umman tarafından koordine edilerek duyurulacak" ifadelerini kullandı.