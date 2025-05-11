Başkentte atama bekleyen öğretmen adayları basın açıklaması yaptı

Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelen öğretmen adaylarına çeşitli sendikalar ve bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "ücretli öğretmenlik" sistemine ilişkin eleştirilerde bulunarak, ek atama yapılmasını, atamalarda eşit dağılımın sağlanmasını ve branşlarla ilgili sıkıntıların giderilmesini istedi.

Özçağdaş, "Eğer bir ülkede 100 bin ücretli öğretmen varsa 100 bin öğretmen açığı var demektir. 15 bin değil, 100 bin atayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Ardından konuşma yapan farklı branşlardaki öğretmen adayları da taleplerini dile getirdi.