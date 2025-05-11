Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yetkilileri, düğün salonlarında çalınan müziklerin telif haklarıyla ilgili düzenleme kapsamında salon işletmecileriyle sözleşme imzalamaya başladı.

MESAM Başkanı Recep Ergül ve beraberindekiler, Avcılar'da müzik yayını yapılan Grand Life Garden Salonu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında nikah merasiminin ardından gelin ve damadı tebrik ederek genç çifte altın hediye edildi. Düğün devam ederken, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çalınan müziklerin telif hakları için MESAM ile mekan işletmesi arasında lisans sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme, bu yıl imzalanan ilk sözleşme olma özelliğini taşıyor.

Düğün Salonlarında Telif Hakları ve Sözleşmeler

Recep Ergül, düğün salonlarıyla ilgili operasyonları sahada bizzat yürüttüğünü belirterek, "Biz şu anda Avcılar'dayız. Bu düğün salonunda bir düğün olduğunu öğrenince geldik." dedi. Düğün salonunda müzik çalındığını gördüklerini dile getiren Ergül, "Dolayısıyla buradan doğan bir telif hakkı var. Biz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun (FSEK) verdiği yetkiyle bugün buradan telif talep edeceğiz. Bir düğün salonundan yıllık alınacak telif 6 bin 500 liradır. Bir düğün için de 65 liraya tekabül ediyor. Yani bugün istedikleri müzikleri çalabilecekler, bedeli 65 lira. Bu para kimin parası? Bu para söz yazarı, besteci ve aranjörlerin parası. Dolayısıyla biz de buralardan topladığımız telifi onlara dağıtıyoruz." diye konuştu.

Düğün Salonlarında Telif Uygulaması

Düğün salonlarında müzik yayını yapıldığında telif hakkı doğuyor.

Yıllık alınacak telif ücreti 6 bin 500 lira .

. Bir düğün için ödenecek telif bedeli 65 lira .

. Telif bedelleri söz yazarları, besteciler ve aranjörlere dağıtılıyor.

Ergül, bugüne kadar düğün salonlarında nezaket ve saygı dışı bir tavırla karşılaşmadıklarını vurgulayarak, salon sahiplerinin genellikle sanatçı olduğunu ve bu uygulamayı desteklediklerini belirtti. Ayrıca, kamuoyunda oluşan yanlış algıya da değinerek, "Gelinler, damatlar ek bir yükle karşılaşacaklar." şeklindeki düşüncenin doğru olmadığını, bu konunun muhatabının düğün salonu sahipleri olduğunu ifade etti.

Sektör Temsilcilerinin Görüşleri

Grand Life Garden Salonu sahibi Halis Aslan, "MESAM'ın yaptığı bu girişimi canıgönülden kutluyorum. Gerçekten biz salonda her şeyin bedelini ödemişken bir tek müziğin bedelini ödemiyoruz. Hiçbir salon bunu ödemiyor. Bu konuda MESAM'ı kutluyorum ben, gerçekten çok büyük bir özveriyle sanatçılara sahip çıkıyor." görüşünü paylaştı.

Düğün salonlarında müzik dışında her şeyin bedelinin ödendiğini belirten Aslan, yeni eserlerin sahnede icra edildiğini ve sanatçıların da bu emeklerinin karşılığını alması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Türk halk müziği yorumcusu ve bestekarı olan Aslan, telif sözleşmelerinin sanatçılara katkı sağlayacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Salonu eşi Nurcan Aslan ve oğulları Okan ile Akın Aslan ile birlikte işlettiklerini ifade eden Aslan, ziyaretin kendileri için sürpriz olduğunu ve büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Aile Üyelerinin Görüşleri

Nurcan Aslan: "Hakkı olana hakkı teslim edilmeli çünkü onlar olmasa biz burada ayakta duramayız. Müzik nasıl yapacağız, nasıl eğleneceğiz? Müzisyenlere sahip çıkmak lazım."

"Hakkı olana hakkı teslim edilmeli çünkü onlar olmasa biz burada ayakta duramayız. Müzik nasıl yapacağız, nasıl eğleneceğiz? Müzisyenlere sahip çıkmak lazım." Okan Aslan: Sanatçıların üretkenliklerinin devam etmesi için telif sözleşmelerinin önemli olduğunu ve düğün salonu sahipleri olarak MESAM'ı bu konuda desteklediklerini ifade etti.



