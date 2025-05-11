Kaçak kazı yaparken orman yangını çıkaran 5 kişi tutuklandı

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin, kazı malzemesi olduğu değerlendirilen araç ve gereçlerin hafif ticari araca yükledikleri görülüyor.

Ekipler, bölgede kaçak kazı yaptığı iddiasıyla A.Ş. (20), V.T. (40), E.K. (21), A.A.Ş. (20) ve A.Ş'yi (20) gözaltına aldı.

Kayadibi mevkisinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri, bölgedeki incelemede yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur tespit etti.

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