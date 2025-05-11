İş makinesini deviren sürücü faciayı engelledi

Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı
Doğal Miras Falezlere Gizli Tünel Açan Otele İnceleme
Doğal Miras Falezlere Gizli Tünel Açan Otele İnceleme
Prof. Dr. Özlü'den 'Covid Aşıları Kalp Krizlerini Artırdı' İddiasına Yanıt
Prof. Dr. Özlü'den 'Covid Aşıları Kalp Krizlerini Artırdı' İddiasına Yanıt
Erdoğan'dan Putin'in Çağrısına Destek: Ev Sahipliğine Hazırız
Erdoğan'dan Putin'in Çağrısına Destek: Ev Sahipliğine Hazırız
Memur olma yaş sınırı kaç? Düzenleme Meclis'e geliyor
Memur olma yaş sınırı kaç? Düzenleme Meclis'e geliyor
Kamu harcamalarında büyük usulsüzlük
Kamu harcamalarında büyük usulsüzlük
FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandırmış
FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandırmış
Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı
Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İş makinesini deviren sürücü faciayı engelledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde freni patlayan vidanjörün devrildiği kazada sürücü yaralandı. Yol üzerindeki evlere çarpmamak için direksiyonu kırararak iş makinasını deviren sürücü, muhtemel faciayı önledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 19:44, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 19:45
Yazdır
İş makinesini deviren sürücü faciayı engelledi

İddiaya göre, Dalbahçe Mahallesi yönünden Avşar istikametine seyir halindeki iş makinesi vidanjörün freni patladı. Ardından vidanjör virajı alamayarak savruldu. Mahalledeki evlere girmemek için direksiyonu kıran sürücü Vahit P. (55) vidanjörü yan yatırarak devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen iş makinesinden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü Vahit P. ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber