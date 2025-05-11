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Süper Lig'e Yükselen Gençlerbirliği'nin Hedefi: Avrupa

Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek 4 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıktı.Kırmızı-Siyahlı ekibin yeni sezondaki Hedefi Avrupa Kupaları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 19:00, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 19:50
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Süper Lig'e Yükselen Gençlerbirliği'nin Hedefi: Avrupa

Cumhuriyetin Asırlık Çınarı Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yükselmesi Başkentte bayram havası yarattı

Başkent Ankara'nın köklü kulübü Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Alınan bu tarihi sonuç, Ankara'da büyük sevinç yarattı.

Kırmızı-Siyahlı ekibin Süper Lig'e yükselmesinin ardından Gençlerbirliği Başkanvekili Dr.Metin Özaslan tebrik mesajı yayımladı.

Özaslan'dan Tebrik Mesajı: "Başkentimizin Gururu"

Gençlerbirliği Başkanvekili ve aynı zamanda Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, yayımladığı mesajla Süper Lig'e yükselen takımı tebrik etti. Özaslan, "4 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Başkentimizin gururu Gençlerbirliği'mizi tebrik ediyor, başta Başkanımız Osman Sungur olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular, taraftarlar ve camiamızı kutluyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de en güzel şekilde Ankara'yı temsil edeceğine inancım tam," ifadelerini kullandı.

Başkan Osman Sungur'dan Mesaj: "Yapamaz Dediler, Yaptık"

Sezon başında yapılan eleştirilere göndermede bulunan Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, başarılarının tesadüf olmadığını vurguladı:

"'Küme düşer' dediler, 'yapamaz' dediler, yaptık. 'Nefesi yetmez' dediler, 'üç ay sonra bırakır' dediler; üfledik, söndü. 'Süper Lig hayal' dediler; ama biz hayal kurduk, kurumsallaştık, emek verdik ve başardık."

Başkan Sungur, bu başarının yalnızca sportif bir zafer olmadığını belirterek, "Artık Ankara'nın bir Süper Lig takımı var. Bu başarı sadece sahada değil; iş dünyamıza, esnafımıza, şehrimize moral oldu" dedi.

"Avrupa'da Koşan Bir Dünya Kulübü Yaratacağız"

Gelecek vizyonunu da açıklayan Sungur, Gençlerbirliği'nin hedefinin Süper Lig ile sınırlı kalmayacağını ifade etti: "İnşallah Avrupa'da başarılara koşan bir dünya kulübü yaratacağız" diyerek hem taraftarı hem de Türk futbol kamuoyunu heyecanlandırdı.

Başkent ekibinin Süper Lig'e dönüşü, camianın dört bir yanında coşkuyla karşılanırken, kulübün gelecek planları da şimdiden büyük merak uyandırdı.

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