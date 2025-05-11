Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı
Doğal Miras Falezlere Gizli Tünel Açan Otele İnceleme
Doğal Miras Falezlere Gizli Tünel Açan Otele İnceleme
Prof. Dr. Özlü'den 'Covid Aşıları Kalp Krizlerini Artırdı' İddiasına Yanıt
Prof. Dr. Özlü'den 'Covid Aşıları Kalp Krizlerini Artırdı' İddiasına Yanıt
Erdoğan'dan Putin'in Çağrısına Destek: Ev Sahipliğine Hazırız
Erdoğan'dan Putin'in Çağrısına Destek: Ev Sahipliğine Hazırız
Memur olma yaş sınırı kaç? Düzenleme Meclis'e geliyor
Memur olma yaş sınırı kaç? Düzenleme Meclis'e geliyor
Kamu harcamalarında büyük usulsüzlük
Kamu harcamalarında büyük usulsüzlük
FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandırmış
FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandırmış
Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı
Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Ana sayfaHaberler Dünya

Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış görüşmelerine başlama teklifine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yanıt geldi. Zelenski, "Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 20:21, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 21:08
Yazdır
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış görüşmelerine başlamayı teklif etti.

ZELENSKİ: PERŞEMBE PUTİN'i TÜRKİYE'DE BEKLEYECEĞİM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin'in teklifini kabul etti. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyleyen Zelenski, "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.

TRUMP: UKRAYNA DERHAL KABUL ETMELİDİR

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor; bunun yerine, Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek bu kan gölüne son verilmesine yönelik olası bir çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna bu teklifi derhal kabul etmelidir." dedi.

En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığı belirlenir diyen Trump, "Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD mevcut durumu net şekilde görebilir ve buna göre hareket edebilir! Ukrayna'nın Putin'le bir anlaşma yapacağına dair umutlarımı kaybetmeye başladım. Toplantıyı hemen yapın." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ardından Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan Putin'e de İstanbul açıklamasını memnuniyetle karşıladığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını söyledi.

AVRUPA "ÖNCE ATEŞKES" DİYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz haftasonu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Avrupalı liderler, geniş çaplı yeni yaptırım tehdidinde bulunarak Putin'den 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul etmesini istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin'in önerisini ilk adım olarak niteledi. Ancak yeterli olmadığını belirtti. Almanya Başbakanı Friederich Merz de öneriyi iyi bir işaret olarak niteledi.

Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, müzakerenin, cephedeki durumu ve 2022'deki müzakereleri göz önüne alarak yapılacağını söyledi.

2022'deki taslak metin, Ukrayna'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin uluslararası güvenlik garantileri karşılığında kalıcı olarak tarafsız kalması öngörüyor.

PUTİN: 15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber