Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış görüşmelerine başlamayı teklif etti.

ZELENSKİ: PERŞEMBE PUTİN'i TÜRKİYE'DE BEKLEYECEĞİM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin'in teklifini kabul etti. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyleyen Zelenski, "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.

TRUMP: UKRAYNA DERHAL KABUL ETMELİDİR

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor; bunun yerine, Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek bu kan gölüne son verilmesine yönelik olası bir çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna bu teklifi derhal kabul etmelidir." dedi.

En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığı belirlenir diyen Trump, "Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD mevcut durumu net şekilde görebilir ve buna göre hareket edebilir! Ukrayna'nın Putin'le bir anlaşma yapacağına dair umutlarımı kaybetmeye başladım. Toplantıyı hemen yapın." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ardından Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan Putin'e de İstanbul açıklamasını memnuniyetle karşıladığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını söyledi.

AVRUPA "ÖNCE ATEŞKES" DİYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz haftasonu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Avrupalı liderler, geniş çaplı yeni yaptırım tehdidinde bulunarak Putin'den 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul etmesini istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin'in önerisini ilk adım olarak niteledi. Ancak yeterli olmadığını belirtti. Almanya Başbakanı Friederich Merz de öneriyi iyi bir işaret olarak niteledi.

Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, müzakerenin, cephedeki durumu ve 2022'deki müzakereleri göz önüne alarak yapılacağını söyledi.

2022'deki taslak metin, Ukrayna'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin uluslararası güvenlik garantileri karşılığında kalıcı olarak tarafsız kalması öngörüyor.

PUTİN: 15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.