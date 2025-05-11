Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak

Ekonomide bu hafta birçok önemli veri takip edilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) pazartesi günü mart ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak. Aynı gün mart ayı ciro endeksleri de paylaşılacak.

Birçok veri paylaşılacak

Salı günü ise gözler ödemeler dengesi istatistiklerinde olacak. Merkez Bankası mart ayına ilişkin cari işlemler hesabı verilerini paylaşacak. Türkiye İstatistik Kurumu aynı gün 2024 yılı doğum istatistiklerini açıklayacak. Mart ayı dış ticaret endeksleri de aynı gün belli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da nisan ayı bütçe verilerini perşembe günü açıklayacak.

İşgücü istatistikleri açıklanacak

Haftanın son iş gününe gelindiğinde ise gözler, ocak- mart dönemini kapsayan ilk çeyrek işgücü istatistiklerinde olacak. İşsizlik verileri Mart'ta 25 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Cuma günü nisan ayı konut satış ve motorlu kara taşıtları istatistikleri de takip edilecek.