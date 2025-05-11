Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Göktaş, İstanbul'da gerçekleştirdiği programlar sırasında evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençleri yalnız bırakmadı. Geçen hafta sosyal medya hesabından mesaj atarak nişanına davet eden 26 yaşındaki Mehmet Fatih Tuğ ve 25 yaşındaki Edanur Özdemir çiftinin Sultangazi ilçesindeki törenine katılan Göktaş, aile büyüklerinin görüşlerini aldıktan sonra çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Gençlere Destek ve Aile Yılı

Bakan Göktaş, gençlerin bu özel günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hayırlı uğurlu olsun. Ömür boyu mutluluklar, her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı. Ayrıca, Aile Yılı kapsamında yuva kuracak gençlere yönelik Aile Gençlik Fonu ve indirim desteklerini hatırlattı. "2025 Aile Yılı'nda gençlerimize, ailelerimize yönelik çok önemli desteklerimiz var. Gençlerimizin çıktıkları evlilik yolunda yanlarında olmak boynumuzun borcu." dedi.

Genç Çiftin Teşekkürleri

Mehmet Fatih Tuğ , "Geçtiğimiz cuma günü namazdan sonra Bakanımıza mesaj atıp bu özel günümüze davet etmek istedim. Bizi kırmadılar, çok güzel dönüş yaptılar. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz." dedi.

, "Geçtiğimiz cuma günü namazdan sonra Bakanımıza mesaj atıp bu özel günümüze davet etmek istedim. Bizi kırmadılar, çok güzel dönüş yaptılar. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz." dedi. Bakan Göktaş'a teşekkürlerini ileten Tuğ, "Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, Sayın Bakanımızın gayretleriyle bu sene Aile Yılı ilan edilmesiyle çok güzel projeler, çalışmalar var. 'Nasıl olacak, nasıl evleneceğiz' diye düşünen birçok genç vardı ama bugün öyle düşünmüyorlar, yalnız olmadığımızı hissedebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



