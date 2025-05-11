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DPÜ Rektörü, öğrencilerle çiğ köfte yoğurdu, halay çekti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite kampüsünde düzenlenen çiğ köfte etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Kızıltoprak, yoğurduğu çiğ köfteleri öğrencilere kendi elleriyle ikram etti, ardından halay çekerek gençlerle keyifli anlar yaşadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 22:32, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 23:09
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DPÜ Rektörü, öğrencilerle çiğ köfte yoğurdu, halay çekti

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi ve DPÜ Kilit Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, üniversitenin farklı şehirlerden gelen öğrencilerini bir araya getirerek kültürel kaynaşmaya katkı sağladı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilere hitaben, "Çok yaşayın. Hayat sizin, her şeyin, tüm güzellikler sizinle olsun. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir ise yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin farklı kültürlerden geldiğine dikkat çekerek, "Bu etkinlikler, öğrencilerimizin birbirlerini daha iyi tanımasına ve Kütahya'yı daha yakından keşfetmelerine vesile oluyor. Onlar bizim evlatlarımız. Gittikleri her yerde Kütahya'mızı güzel anlatmalarını istiyoruz. Bu tür buluşmalar, birlikte yaşamanın önemini vurgulamak açısından çok değerli" diye konuştu.

Samimi ortamda geçen etkinlikte öğrenciler, hem eğlendi hem de farklı kültürel deneyimleri birlikte paylaşma fırsatı buldu.

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