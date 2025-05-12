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12 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

12 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 00:05, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 00:08
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12 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay 157. Kuruluş Yıl Dönümü ile Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta, "Ebe ve Hemşireler Günü Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TSE 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı ciro, inşaat maliyet ve ticaret satış hacim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.(Ankara)

2- Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Dünya Etnospor Birliği tarafından 22-25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Kayseri/20.00)

3- Nesine 2. Lig play-off 2. tur ilk maçları oynanacak.

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, Görele Belediyespor'u ağırlayacak.

(Trabzon/15.00)

5- THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun medya günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

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