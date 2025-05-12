12 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

5- THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun medya günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta, "Ebe ve Hemşireler Günü Programı"na iştirak edecek.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay 157. Kuruluş Yıl Dönümü ile Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni'ne katılacak.

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