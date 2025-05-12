Kalp hastası bebek Ağrı'dan ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

Bunun üzerine bebeğin cerrahi tedavi amacıyla ileri bir merkeze sevk edilmesi planlandı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah 3 kilo 440 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin yapılan kontrollerinde kalp rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net