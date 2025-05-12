Türkiye'de Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta gök gürültülü sağanak etkili olacak. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, iç kesimlerde 1-2 derece düşerken, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinde kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Yağışların kuvveti batı bölgelerinde az, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer kuvvetli olacak. Yağışların 1 hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3-4 gün boyunca kuvvetli yağışlar görülecek. Şu anda mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, iç kesimlerde 1-2 derece daha düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde kalacağı belirtildi.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara

Ankara'da bu hafta parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Salı ve çarşamba günü başkentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Başkentte bu hafta en yüksek sıcaklık 20 derece olacak.

İstanbul

İstanbul'da da hava çok bulutlu olacak. Salı günü batı çevrelerde ve kuzey kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olabilir. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 20 derece civarında olacak.

İzmir