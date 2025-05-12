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KOBİ'ler Dijital Dönüşüm ve Yeşil Mutabakatla Büyüyor

KOBİ'ler finansman, dijital dönüşüm ve yeşil mutabakat baskısıyla karşı karşıya. TOSYÖV Başkanı, yenilikçi KOBİ'lerin önemini vurguladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 07:37, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 07:41
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KOBİ'ler Dijital Dönüşüm ve Yeşil Mutabakatla Büyüyor

KOBİ'lerin finansman zorlukları, yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, geleceklerini şekillendirecek dönüşüm adımları atılıyor. TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, "KOBİ'ler büyürse Türkiye büyür. Küresel rekabet koşulları daha da zorlaşırken, bizim de elimizdeki en büyük koz, yenilikçi ve atak KOBİ'lerimiz olacak" dedi. Türkiye'de işletmelerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'lerin finansman zorlukları, yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, geleceklerini şekillendirecek dönüşüm adımları atılıyor.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, 14 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek 20. Ulusal ve 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi öncesi soruları yanıtladı. Kuleyin, "Türkiye'de KOBİ'ler ekonomimizin belkemiği konumunda. Bu denli kritik aktörlerin küresel ölçekte büyüme fırsatlarını değerlendirmesi, ülke ekonomisinin genel performansı için belirleyici hale geldi. KOBİ'ler büyürse Türkiye büyür. Küresel rekabet koşulları daha da zorlaşırken, bizim de elimizdeki en büyük koz, yenilikçi ve atak KOBİ'lerimiz olacak" bilgisini verdi.

Dijital Dünyayı Keşfediyorlar

Türkiye'de KOBİ'lerin çoğunun dijital dünyanın imkanlarını keşfetmeye başladığını ifade eden Kuleyin, "Ancak daha küçük ölçekli veya kırsalda faaliyet gösteren KOBİ'ler yeterli internet altyapısına, teknolojiye veya uzman insan kaynağına sahip olmayabiliyor. İnternet altyapısının ülkenin her köşesinde güçlendirilmesi, bulut teknolojilerine erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler, KOBİ'lere uygun yazılım paketleri sunulması gibi adımlar atılmalı. Ayrıca büyük şirketlerin KOBİ'lere mentorluk yapmasını, kendi dijital ekosistemlerine küçükleri de katmalarını teşvik edebiliriz" diye konuştu.

AB Pazarında Rekabet Yitirilmesin

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın iş dünyası üzerindeki etkisine değinen Kuleyin, KOBİ'lerin sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlamaması halinde ihracatçı pozisyonunu kaybedebileceği uyarısında bulundu. Zirvede danışma masaları kurulacağını, KOBİ temsilcilerinin, Ticaret Bakanlığı, Eximbank, KOSGEB gibi kurumların uzmanlarıyla doğrudan görüşeceğini aktaran Kuleyin, ihracat stratejilerinden dijitalleşme rehberliğine, yeşil dönüşümden ekonomik güvenliğe kadar her alanda yol haritaları çizileceğini vurguladı.

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