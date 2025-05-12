Kabine Bugün Toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabinenin ana gündem maddelerinin başında "terörsüz Türkiye" hedefi yer alıyor. PKK tarafından verilecek silah bırakma ve fesih kararının ardından izlenecek yol haritası toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Programına katılacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabinede birçok konu masaya yatırılacak ve ana başlıklardan en dikkat çekeni, 'terörsüz Türkiye' çalışmalarında gelinen son nokta olacak. PKK terör örgütü tarafından yapılacak açıklama toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca, açıklama sonrasında oluşturulacak yol haritasının değerlendirilmesi de bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri

Toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımlar da ele alınacak.

"Türkiye ev sahipliği yapmaya hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtti ve Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Barış Masası Yeniden Türkiye'de Kurulacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski , Perşembe günü Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Putin'i bekleyeceğini duyurdu.

, Perşembe günü Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Putin'i bekleyeceğini duyurdu. X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zelenski, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

dedi. Zelenski, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz" ifadelerini kullandı.

15 Mayıs'ı Putin Teklif Etmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."