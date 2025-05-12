Gazze'de İsrail Saldırısı: Okul Bombalandı, 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı, bölgede yaşanan insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Filistin haber ajansına göre, işgalci İsrail savaş uçakları Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu'nun 2. katını hedef aldı. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'de Devam Eden Saldırılar

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda , İsrail ordusunun Hammad el-Hasenat Camisi yakınında bir evi hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

, İsrail ordusunun Hammad el-Hasenat Camisi yakınında bir evi hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar oldu. İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde çok sayıda evi bombaladı.

Saldırıların Sonuçları

Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. Özellikle çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin hedef alınması, bölgede yaşanan trajedinin boyutunu artırıyor. Gazze'de devam eden saldırılar, insani yardım ihtiyacını ve güvenlik endişelerini daha da büyütüyor.