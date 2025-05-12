17 ilde 73 tutuklama: 114 milyon TL mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 402 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 73'ü tutuklandı. 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.