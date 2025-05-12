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'Fenomenlere özendim' diyen trafik canavarı cezadan kaçamadı

Bolu'da motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan ve sosyal medyada paylaşan sürücü, polis takibiyle yakalandı. Ehliyetine ve motoruna el konuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 09:25, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 09:54
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Bolu'da sosyal medya hesabında tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan sürücü, trafik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Ehliyetine ve motoruna el konulan şahsa 11 bin lira ceza yazıldı. Yakalanan motosiklet sürücüsünün "Influencerlara özeniyorum" savunması ise çok konuşuldu. Bu olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve trafik güvenliği konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıdı.

Bolu'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

Bir trafik canavarı daha Bolu'da yakalandı. Sosyal medya hesabında motosikletiyle ön kaldırarak, 236 kilometre hızla tek teker gezdiği görüntüleri paylaşan motosikletin sürücüsü Batuhan T., akşam saatlerinde trafik polisinin takibi sonucu Kılıçarslan Mahallesi'nde yakalandı.

Ehliyet ve Motosiklete El Konulması

  • Sürücünün ehliyetine ve motoruna sağlık durumunun yerinde olup olmadığı tespiti gerekçesiyle el konuldu.
  • Ayrıca yeniden ehliyetini almak için psikoloğa başvurması gerektiği öğrenildi.
  • Motosikleti, oto kurtarıcı yardımıyla yediemine çekildi.
  • Sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan toplamda 11 bin 434 lira ceza kesildi.

"Onlara Özeniyorum" Açıklaması

Motosikletiyle tehlikeli hareket yapan sürücü Batuhan T., influencerlara özendiğini dile getirdi. Batuhan T., "Yaptığım bir hataydı, bunun üzerine ceza ve ehliyetime el konuldu. Yaptığım doğru değil. Birkaç tane özendiğim influencer vardı. Nasip böyleymiş. Dağdan inip üzerimizi değiştirmeden ceza yedik. Yapacak bir şey yok" dedi.

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