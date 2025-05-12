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Gümrük Muhafaza 4 Ayda 16,5 Milyar TL Kaçakçılığı Önledi

Gümrük Muhafaza ekipleri, 2024'ün ilk 4 ayında 16,5 milyar TL değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu maddeyi engelledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 09:34, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 09:34
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Gümrük Muhafaza 4 Ayda 16,5 Milyar TL Kaçakçılığı Önledi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2024 yılının ilk 4 ayında düzenledikleri operasyonlarda toplamda 16,5 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gençleri bağımlılığa sürükleyen uyuşturucu kaçakçılığına karşı hiçbir şekilde taviz verilmiyor.

Operasyonlarda Elde Edilen Başarılar

  • Ocak-Nisan döneminde gerçekleştirilen 2 bin 349 operasyon ile geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %76 artış sağlandı.
  • Toplamda 16,5 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde kaçakçılığı önlendi.
  • 11,4 ton uyuşturucu madde, 71 milyon 221 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 28 milyon 476 bin tekstil malzemesi ve 17 milyon 936 bin çeşitli eşya ele geçirildi.
  • Canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalandı.

Nisan Ayı Operasyonları

  • Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %231 artış ile 3,9 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde kaçakçılığı önlendi.
  • 1,4 ton uyuşturucu madde, 13 milyon 810 bin tekstil malzemesi, 2 milyon 58 bin çeşitli eşya ve 211 lüks araç başta olmak üzere muhtelif eşya kaçakçılığı engellendi.

Gümrükler Muhafaza birimleri, ülke ekonomisinin korunması ve toplum sağlığının güvence altına alınması için kaçakçılıkla mücadeleye aralıksız devam ediyor.

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