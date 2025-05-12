Ticaret Satış Hacmi Yüzde 10,8 Arttı: Mart Ayı Verileri

Ticaret satış hacmi Mart ayında yıllık bazda yüzde 10,8, perakende satış hacmi ise yüzde 9,2 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi Mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 5 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,4 azaldı.

Yıllık Bazda Ticaret Satış Hacmindeki Değişimler

Ticaret satış hacmi Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı.

arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8 yükseldi.

yükseldi. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,1 arttı.

arttı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 9,2 artış gösterdi.

Aylık Değişimler