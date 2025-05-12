Dolar/TL Haftaya Düşüşle Başladı: Güncel Kur Seviyeleri

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 38,7120 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 38,7610'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 38,7120 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 43,5500'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 51,5530'dan satılıyor.

Döviz Kurları ve Dolar Endeksi

Dolar/TL: 38,7120

38,7120 Avro/TL: 43,5500

43,5500 Sterlin/TL: 51,5530

51,5530 Dolar endeksi: Yüzde 0,2 artışla 100,6 seviyesinde bulunuyor.

Küresel Ekonomide Son Gelişmeler

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle azalan risk algısı varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret konularını değerlendirmek üzere ortak masada bir araya gelmesi, küresel ekonomi üzerindeki endişelerin bir miktar giderilmesine neden oldu.

Beyaz Saray'dan Açıklama ve Analistlerin Takip Ettiği Gelişmeler

İki ülkenin yaptığı görüşmelerin ardından Beyaz Saray internet sayfasında, "ABD, Cenevre'de Çin Ticaret Anlaşmasını Açıkladı" başlıklı bir açıklama paylaşıldı. Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.