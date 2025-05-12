Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 4 bin 78 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 4 bin 144 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,5 azalışla 4 bin 78 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 10 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 3 bin 277 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Görüşmeleri

Haftanın ilk işlem gününde olumlu geçen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD ve Çin, tarife ve ticaret anlaşmazlıklarını gidermek amacıyla hafta sonu Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmelerin ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerin verimli geçtiğini ve önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise görüşmeleri "çok yapıcı" olarak değerlendirdi.

Çin Tarafının Açıklamaları

Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, İsviçre'deki görüşmelerde ABD ile önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve taraflar arasında önemli bir mutabakata varıldığını açıkladı.

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