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Hamas: Gazze'nin idaresini bağımsız bir yapıya bırakmaya hazırız

ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda ABD vatandaşı esirin serbest bırakılacağını duyuran Hamas, ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze'nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 10:50, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 10:52
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Hamas: Gazze'nin idaresini bağımsız bir yapıya bırakmaya hazırız

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin girişimiyle Hamas'ın son günlerde ABD yönetimiyle görüştüğü belirtildi.

ABD-İsrail çifte vatandaşı Gazze Şeridi'ndeki asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağı ifade edilerek Alexander'ın serbest bırakılmasının ateşkesin sağlanması, Gazze'ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri olacağı aktarıldı.

- Gazze'nin idaresinin bağımsız bir yapıya bırakılması için hazırız

Hamas, açıklamasında yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze'nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için hazır olduğunu vurguladı.

Hamas, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye'ye süreç boyunca çabalarından dolayı teşekkür etti.

TRUMP: İYİ NİYETLE ATILMIŞ BİR ADIM

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esir asker Alexander'ın yakında ailesiyle kavuşacağını belirterek bu gelişmenin yaşanmasına katkıda bulunanlara teşekkürlerini iletti.

Trump, Hamas'ın Alexander'ı serbest bırakacak olmasını 'iyi niyetle atılmış bir adım' olarak değerlendirdi.

Bu gelişmenin çatışmayı sonlandırmak için gereken adımların ilki olmasını umduğunu belirten Trump, "O kutlama gününü dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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