PKK'nın Fesih Kararı Sonrası DEM Parti'den İlk Açıklama

PKK'nın fesih kararını duyurmasının ardından DEM Parti milletvekilleri açıklamalarda bulundu. DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, "Hayırlı olsun" dedi. Bu gelişme, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı ve parti yetkilileri konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını belirtti.

DEM Parti'den Açıklamalar

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç , PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yaptığı kısa açıklamada, "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yaptığı kısa açıklamada, "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli ise MYK Toplantısı öncesinde, "Kararlar geldi, şimdi MYK'ya giriyoruz. Hep beraber değerlendireceğiz. Sonrasında MYK'dan bir açıklama gelecek" dedi.

MYK Toplantısı Sonrası Beklenen Açıklama

DEM Parti yetkilileri, MYK Toplantısı sonrasında konuya ilişkin daha kapsamlı bir açıklama yapılacağını belirtti. Gelişmelerin ardından parti yönetiminin alacağı kararlar ve yapacağı değerlendirmeler merakla bekleniyor.