Oğlunu Kaçıranlara Dükkan Tapusu İstediler: 3 Tutuklama

İstanbul'da yaşanan bir olayda, bir kişinin oğlunu kaçıran şüpheliler, serbest bırakılması karşılığında dükkan tapusu talep etti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kimlikleri belirlenen şüphelilerden üçü düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Operasyonlar Başakşehir ve Bağcılar ilçelerinde, toplamda yedi adrese gerçekleştirildi. Baba M.T.'nin oğlu T.A.T., polis ekiplerince sağ salim kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

M.T. isimli galerici, oğlunun kaçırıldığını ve kendisinden dükkan tapusu istendiğini belirterek şikayette bulundu.

isimli galerici, oğlunun kaçırıldığını ve kendisinden dükkan tapusu istendiğini belirterek şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında şüpheliler S.T. (36) , G.D. (49) ve A.Ö. (26) yakalandı.

, ve yakalandı. Kurtarılan T.A.T., ailesine teslim edildi.

Tutuklama ve Adli Süreç

Şüphelilerden G.D. , adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Ö. ve S.T. tutuklandı.

ve tutuklandı. Çalışmaların devamında gözaltına alınan G.Ö. (49) de tutuklandı.

Bu olayda, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kaçırılan genç sağ salim kurtarılırken, olayla ilgili toplamda dört şüpheli yakalanmış ve üçü tutuklanmıştır. Soruşturma ve adli süreç devam etmektedir.