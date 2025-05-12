Belediye Başkanı Cinayeti Davasında Sanık Beraat Talep Etti

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'u tabancayla öldüren ve iki kişiyi yaralayan tutuklu sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Erdem Çelebi Şen (37), 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, önceki savunmasının aynı olduğunu belirterek, "Beraatımı talep ediyorum" dedi. Duruşmaya taraf avukatları, maktul Hilmi Şen ve Mikayil Çelikkol'un yakınları ile diğer mağdur ve müştekiler de katıldı.

Olayın Detayları

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve koruması Mikayil Çelikkol (41) hayatını kaybetti.

ve koruması (41) hayatını kaybetti. Makam şoförü Koray Kaya (45) ve belediye personeli Ömer Şengül (42) yaralandı.

(45) ve belediye personeli (42) yaralandı. Sanık Erdem Çelebi Şen, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanıyor.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Haziran tarihine erteledi.