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Ankara'da İmplant Tedavisi Hakkında Merak Edilenler: Doç. Dr. Zekeriya Taşdemir Anlatıyor

Ankara'da implant tedavisi konusunda sıkça başvurulan isimlerden biri olan Doç. Dr. Zekeriya Taşdemir, implantla ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar

Kaynak : MN Medya
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Ankara'da İmplant Tedavisi Hakkında Merak Edilenler: Doç. Dr. Zekeriya Taşdemir Anlatıyor

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"İmplant, doğal dişe en yakın çözümdür"

Diş eksikliklerinde implant tedavisinin tercih edilme nedenlerini sorduğumuzda, Doç. Dr. Zekeriya Taşdemir şu açıklamalarda bulundu:

"İmplantlar, çene kemiğine yerleştirilen titanyum yapılar sayesinde diş kökü görevini üstlenir. Hem estetik hem de fonksiyonel anlamda, doğal dişe en yakın çözümdür. Günümüzde sadece tek diş kayıplarında değil, tam dişsizlik vakalarında da başarıyla uygulayabiliyoruz."

"Ankara'da implant yaptıracak hastalar kaliteye odaklanmalı"

Ankara'da implant diş hekimi arayanların en çok sorduğu soruların başında hangi kriterlere göre seçim yapılması gerektiği geliyor. Zekeriya Taşdemir bu konuda da önemli uyarılarda bulunuyor:

"Ankara'da birçok klinik implant tedavisi sunuyor. Ancak burada en önemli konu hekimin deneyimi, kullanılan implant markası ve klinikteki hijyen koşullarıdır. Sadece fiyat odaklı bir tercih, uzun vadede sorun çıkarabilir. Bizim için öncelik, hastanın sağlığı ve memnuniyetidir."

2025 Ankara İmplant Fiyatları Hakkında

İmplant yaptırmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Ankara implant fiyatları. Zekeriya Taşdemir bu konuda şunları söyledi:

"2025 yılı itibarıyla Ankara'da implant fiyatları kullanılan markaya, kemiğin yapısına ve tedavi planına göre değişiyor. Ancak burada unutulmaması gereken şey, bu bir sağlık yatırımıdır. Kaliteli malzeme ve doğru uygulama, uzun ömürlü sonuçlar sağlar."

"Gülüş tasarımı ve implant birlikte planlanmalı"

Estetik beklentilerin arttığı günümüzde hastaların sadece çiğneme değil, estetik sonuçları da önemsediğini belirten Taşdemir, gülüş tasarımı ve implant tedavisinin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı:

"Ankara'da gülüş tasarımı arayan hastaların büyük bir kısmında diş eksiklikleri de mevcut oluyor. Bu nedenle implantları sadece fonksiyonel değil, aynı zamanda estetik olarak da planlamak gerekir."

"İmplant tedavisi, doğru hekim ve doğru planlama ile bir ömür boyu kullanılabilir. Ankara'da implant yaptırmak isteyen hastaların mutlaka detaylı muayene sonrası, kişiye özel bir planla ilerlemesini tavsiye ediyorum." - Doç. Dr. Zekeriya Taşdemir

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