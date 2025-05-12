Amasya'da 4.6 Şiddetindeki Deprem Bölgeyi Salladı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleşen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Samsun, Çorum ve çevre illerde paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi depremin detaylarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 12:20, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 12:59
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, yalnızca Amasya'da değil, aynı zamanda Samsun, Çorum ve çevre illerde de hissedildi. Depremin etkisi, bölgedeki birçok vatandaş tarafından yoğun şekilde algılandı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Deprem, özellikle Samsun ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti. Depremin ardından vatandaşlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Depremin Hissedildiği Bölgeler
- Amasya
- Samsun
- Çorum
- Çevre iller
Kandilli Rasathanesi'nin Açıklaması
Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu ve bölgedeki vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye etti.