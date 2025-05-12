Boğaz'dan üç ayda 9 bin 351 gemi geçti

Bu yılın ilk üç ayında, 1224 genel kargo ile 649 dökme yük gemisi Boğaz'ı kullandı.

Ocak-mart döneminde geçen 9 bin 351 geminin 5 bin 671'inin kılavuz kaptan hizmeti aldığı kaydedildi.

Geçen gemilerin biri 300 metreden büyük, 420'si 250-300 metre, 593'ü 200-250 metre, 2 bin 485'i 150-200 metre, 3 bin 454'ü 100-150 metre, 2 bin 398'inin de 100 metreden küçük olduğu belirlendi.

İstanbul Boğazı'ndan ocak-mart döneminde kimyasal yük taşıyan 648 tanker de geçiş yaptı.

Yılın ilk çeyreğinde, 195 barç, 1829 dökme yük gemisi, 5 çimento gemisi, 954 konteyner gemisi, 3 bin 457 genel kargo gemisi, 146 canlı hayvan taşıyan gemi, 118 yolcu gemisi, 91 Ro-Ro, 1389 türü belirtilmemiş tanker, 175 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker, 64 römorkör, 27 araç taşıyan gemi ve 253 diğer türlerdeki gemi Boğaz'ı kullandı.

En çok gemi yükü ocakta taşındı

Bu dönemde, İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin, taşıdığı yüklerle birlikte toplam ağırlığı 141 milyon 160 bin 81 groston olarak hesaplandı.

İstanbul Boğazı en az yükü şubat ayında taşırken toplam 42 milyon 193 bin 503 groston ağırlığında gemi bu dönemde seyretti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerinden derlenen bilgilere göre, Boğaz'ı kullanan gemiler, bu dönemde en çok yükü toplam 50 milyon 580 bin 365 grostonla ocakta taşıdı.

İstanbul Boğazı'nı ocakta 50 milyon 580 bin 365 groston ağırlığında 3 bin 333, şubatta 42 milyon 193 bin 503 groston ağırlığında 2 bin 737, martta 48 milyon 386 bin 213 groston ağırlığında 3 bin 281 gemi kullandı.

"Dünyanın İncisi" Boğaz'dan bir günde ortalama 104 geminin geçtiği hesaplandı.

Boğaz'ı kullanan gemi sayısı geçen yıla göre azaldı

İstanbul Boğazı'nı kullanan gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı belirlendi.

Geçen yıl ocak-mart döneminde 10 bin 106 geminin kullandığı İstanbul Boğazı'ndan bu yılın aynı döneminde 9 bin 351 gemi geçiş yaptı.

Boğaz, geçen yıl bu dönemde 157 milyon 101 bin 576 groston ağırlığı taşımıştı.

Asya ve Avrupa'yı birleştiren İstanbul Boğazı, 2023 yılının ilk 3 ayında 9 bin 250 gemi ile 149 milyon 543 bin 961 groston yük taşımış, bu gemilerin 6 bin 217'si kılavuz kaptan hizmeti almıştı.

İstanbul Boğazı 2022 yılının ilk çeyreğinde 8 bin 738 gemi ile 148 milyon 666 bin 858 groston yük taşırken, bu gemilerden 5 bin 820'sine kılavuz kaptan hizmeti verilmişti.