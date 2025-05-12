PKK Kongre Bildirgesi Hakkında DMM'den Resmi Açıklama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin özerklik ve federal yönetim iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Anayasa değişikliği çalışmalarının sivil ve demokratik bir çerçevede yürütüldüğüne dikkat çekildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), PKK'nın silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı kongre bildirgesine ilişkin ortaya atılan, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddiasını yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.
Dezenformasyon İddialarına Açıklık Getirildi
Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddiasının dezenformasyon olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Anayasa Değişikliği Çalışmaları
- Türkiye'nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır.
- Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.