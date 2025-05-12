Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bugün 4,6 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilk deprem saat 12.23'te 4,6 büyüklüğünde, ikinci deprem ise saat 12.26'da 4,2 büyüklüğünde kaydedildi. Depremler, yerin yaklaşık 10,07 ve 19 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bölgede hissedilen depremler, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremlerin Detayları

İlk deprem: 12.23'te, 4,6 büyüklüğünde, 10,07 km derinlikte

12.23'te, 4,6 büyüklüğünde, 10,07 km derinlikte İkinci deprem: 12.26'da, 4,2 büyüklüğünde, 19 km derinlikte

Bölgedeki Durum

Depremler sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.