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Otizmli Oğlunun Başarı Hikayesini Kitaplaştırdı

Filiz Serin, otizmli oğlu Caner'in müzikle olan yolculuğunu ve yaşadıkları zorlukları 'Seni Yazdım' kitabında paylaştı. Anne-oğulun ilham veren hikayesi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 13:27, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 13:29
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Otizmli Oğlunun Başarı Hikayesini Kitaplaştırdı

Ayşenur Demirtaş Gül ve Emirhan Yüzügüldü tarafından hazırlanan bu özel hikaye, emekli İngilizce öğretmeni Filiz Serin (65) ve otizmli oğlu Caner Serin (38) arasındaki güçlü yaşam mücadelesini konu alıyor. Filiz Serin, oğlunun küçük yaşlardan itibaren aldığı müzik ve piyano eğitimi sayesinde müzisyen olmasını sağladı. Caner Serin, birçok konser verdi ve şu anda üniversitede piyano bölümü öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. Anne Filiz Serin, bu ilham verici süreci ve oğlunun başarılarını "Seni Yazdım" adlı kitabında anlattı. Kitapta, Caner'in ilk konseri öncesindeki heyecanı da tiyatro oyununa uyarlandı.

Otizmle Mücadelede Aile Desteği

Filiz Serin, doktor olan eşi Trabzon'da mecburi hizmetteyken, oğluna kendi imkanlarıyla eğitim verdi. O dönemde otizm farkındalığının az olması nedeniyle zorluklar yaşadı. Ancak oğlunun sosyalleşmesi için Ankara'ya taşındı ve burada özel eğitim ile müzik derslerine devam etti. Caner Serin, ailesinin desteğiyle ilköğretim ve lise eğitimini başarıyla tamamladı, şan eğitimi aldı ve üniversite sınavında yeterli puanı alarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Piyano Bölümü'nü kazandı.

Kitabın Doğuşu

Filiz Serin, öğretmenlikten kalan alışkanlıkları sayesinde yaşadıklarını not ettiğini belirtti. Hissettiklerini, acılarını ve Caner'in gelişimini yazıya döktü. "En azından okuyanlar bir otizmli ne hisseder, bir otizmli aile nasıl olur onları gördük derler" diyerek kitabının amacını özetledi.

Müziğe Olan İlgi ve Başarılar

Caner Serin'in küçük yaşta müziğe ilgisi olduğunu fark eden annesi, ona çeşitli eğitimler aldırdı. Alaylı olarak yetişen Caner, üniversite sınavında başarılı olarak piyano bölümüne kabul edildi. Şu anda ikinci sınıf öğrencisi olan Caner Serin, yurt içinde ve yurt dışında birçok konser verdi.

  • Filiz Serin: Emekli İngilizce öğretmeni, yazar.
  • Caner Serin: Otizmli piyanist, üniversite öğrencisi.
  • "Seni Yazdım" kitabı: 200 sayfa, otizmle mücadele ve başarı hikayesi.
  • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Piyano Bölümü.

Sonuç

Filiz Serin ve oğlu Caner Serin'in hikayesi, otizmle mücadelede aile desteğinin ve azmin önemini gözler önüne seriyor. Bu süreçte yaşananlar, hem aileler hem de toplum için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

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