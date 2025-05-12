Düzce'de Trafik Denetimlerinde 240 Araç Trafikten Men Edildi
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 14 bin araç kontrol edildi, 240 araç trafikten men edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 13:36, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 13:37
Düzce'de Trafik Denetimleri SıkılaştırıldıDüzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, 5-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında yoğun bir kontrol süreci yaşandı. Bu süreçte 14 bin araç ve 2 bin motosiklet detaylı şekilde incelendi. Denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan 2 bin 756 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 17 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 240 araç ise trafikten men edildi.
Denetimlerde Dikkat Edilen Kurallar
- Ehliyetsiz araç kullanımı
- Emniyet kemeri takmama
- Işık donanımı eksikliği
- Araçlarda teknik değişiklikler
- Kırmızı ışık ihlali
- Hız kurallarına uymama
- Yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme
- Araç kullanırken cep telefonu kullanımı
Denetimler Artarak Devam Edecek
Ekipler, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Sürücülerin trafik kurallarına uyması, hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıyor.