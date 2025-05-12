Düzce'de Trafik Denetimlerinde 240 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de Trafik Denetimleri SıkılaştırıldıDüzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, 5-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında yoğun bir kontrol süreci yaşandı. Bu süreçte 14 bin araç ve 2 bin motosiklet detaylı şekilde incelendi. Denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan 2 bin 756 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 17 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 240 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde Dikkat Edilen Kurallar

Ehliyetsiz araç kullanımı

Emniyet kemeri takmama

Işık donanımı eksikliği

Araçlarda teknik değişiklikler

Kırmızı ışık ihlali

Hız kurallarına uymama

Yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme

Araç kullanırken cep telefonu kullanımı

Denetimler Artarak Devam Edecek

Ekipler, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Sürücülerin trafik kurallarına uyması, hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıyor.