Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga! Yolcular birbirine girdi, pilot polis çağırdı

Pegasus Havayolları'nın PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Londra Stansted'e yapacağı sefer için yolcu alımını tamamladı.

Bu sırada bir yolcu, koltuğunda bağırmaya başlayarak kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer yolculara saldırdı. Saldırgan yolcu, kabin ekibi ve yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

Durumun uçağın pilotuna bildirilmesi üzerine pilot, hava trafik kontrolörüne, "Uçakta kavga var, polise ihtiyacımız var" diyerek yardım istedi. Pilot ile kule arasındaki konuşmalar kayıtlara geçti.

Havalimanı polis ekipleri, olay yerine gelerek saldırgan yolcuyu uçaktan indirdi. Olay nedeniyle İstanbul-Londra Stansted seferi, planlanandan 1 saat 23 dakika gecikmeyle gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.