ÜAK'ın Doçentlik Şartlarıyla İlgili Sessizliği Sürüyor!

5 Nisan 2025 tarihli "ÜAK, Doçentlik Kriterlerine Dair Açıklama Yapmalı" başlıklı yazımızda; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın doçentlik kriterlerinin değişip değişmeyeceğine dair açıklama yapması gerektiğini, doçentlik hazırlığına devam eden kişiler başta olmak üzere akademinin tüm paydaşlarının koşulların değişip değişmeyeceğini, değişecekse hangi dönemi etkileyeceği konusunda meraklı bekleyişin sürdüğünü gündeme taşımıştık.

Ancak, aradan geçen bir ayı aşkın süre boyunca Doçentlik kriterlerine dair herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi belirsizliğin meydana getirdiği dedikodu kültüründen kaynaklı olarak başka yeni teyit edilmemiş bilgiler de tarafımıza ulaşmaktadır.

Buna göre, doçentlikte sözlü sınavın yeniden tartışıldığı ve doçentlik kriterleriyle birlikte bu hususun geri getirilip getirilemeyeceği kulislerde konuşulmaktadır. Bunun doğruluğunun olup olmadığını henüz teyit edememekle birlikte, şayet herhangi bir açıklama yapılmamaya devam ederse kirli bilgilerin daha hızlı şekilde yayıldığını yetkililere hatırlatmak isteriz.

Bu nedenle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından doçentlik süreçleriyle ilgili olarak doçentliğe hazırlık süreci devam eden adaylara açıklama yapılmasının faydalı olacağını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.