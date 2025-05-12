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Erdoğan: FETÖ ile Mücadelede Kararlılığımız Sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, adaletin korunması, yargıdaki reformlar ve FETÖ ile mücadeledeki kararlılık mesajlarını öne çıkardı. Yargının bağımsızlığına vurgu yapan Erdoğan, hukuka uyan vatandaşların haklarının korunmasında taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 15:15, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 15:19
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Erdoğan: FETÖ ile Mücadelede Kararlılığımız Sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında adaletin toplumun temel taşlarından biri olduğuna vurgu yapan Erdoğan, adaletin terazisinde en ufak bir sapmanın bile telafisi olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Geçmişte adaletin bazı kesimlere daha yakın olduğunu, ancak artık herkese eşit mesafede bir adalet anlayışının tesis edildiğini ifade etti. Ayrıca, darbeleri destekleyen yargı anlayışının yerine adil ve demokratik bir yargı sisteminin kurulduğunu söyledi. İdari yargıdaki mahkeme sayısının yüzde 60 oranında artırılmasıyla önemli bir aşama kaydedildiğini dile getirdi.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar

  • "Bizim inancımızda varlık; adalet üzerine yaratılmıştır." Adaletin toplumun temelinde yer aldığına dikkat çekildi.
  • Adalet dairesinin merkezi geçmişte bazılarına daha yakınken, artık herkese eşit mesafede olduğu vurgulandı.
  • Darbeleri destekleyen yargı yerine adil ve demokratik bir yargı rejimi kurulduğu belirtildi.
  • İdari yargıdaki mahkeme sayısının %60 artırıldığı açıklandı.
  • "Yapanın yanına kar kalıyor" algısının toplumda yerleşmesine izin verilmeyeceği ve hukuka uyan vatandaşların haklarının korunmasında kararlı olunduğu ifade edildi.
  • FETÖ ile mücadelede kararlılığın sürdüğü, FETÖ'nün sinsi hücrelerinin operasyonlarla ortaya çıkarıldığı ve yargının bu tehdidi en iyi bilen devlet organlarından biri olduğu belirtildi.
  • "Tarih ibret alınmazsa tekerrür eder." ifadesiyle geçmişten ders alınmasının önemi vurgulandı.
  • Tarihten ibret alarak yolumuza devam ediyoruz. Aksi halde görevlerimizi ihmal etmiş oluruz.

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