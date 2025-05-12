Erdoğan: FETÖ ile Mücadelede Kararlılığımız Sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında adaletin toplumun temel taşlarından biri olduğuna vurgu yapan Erdoğan, adaletin terazisinde en ufak bir sapmanın bile telafisi olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Geçmişte adaletin bazı kesimlere daha yakın olduğunu, ancak artık herkese eşit mesafede bir adalet anlayışının tesis edildiğini ifade etti. Ayrıca, darbeleri destekleyen yargı anlayışının yerine adil ve demokratik bir yargı sisteminin kurulduğunu söyledi. İdari yargıdaki mahkeme sayısının yüzde 60 oranında artırılmasıyla önemli bir aşama kaydedildiğini dile getirdi.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar