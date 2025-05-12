Araç Sigortası Dolandırıcılığı: 6 Gözaltı
Kırşehir ve Gaziantep'te araç sigortası işlemleri üzerinden banka hesaplarına izinsiz erişen dolandırıcılara operasyon yapıldı. 6 kişi gözaltında.
Kırşehir ve Gaziantep'te organize dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 ay süren çalışmasında, araç sigortası işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesaplarına bilgileri ve rızaları dışında erişildiği tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Soruşturmanın Detayları
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kentteki bir işyeri aracılığıyla araç sigortası işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesaplarına bilgileri ve rızaları dışında erişildiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 6 aylık çalışma sonucunda; şüphelilerin, elde ettikleri bilgilerle şirket yetkilileriyle bağlantılı kişilerin hesaplarına para transferi yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
Operasyon ve Ele Geçirilen Dijital Materyaller
- 7 cep telefonu
- 6 SIM kart
- 3 dizüstü bilgisayar
- 2 harici disk
- 3 adet flash disk
Toplamda 21 dijital materyale el konuldu.
Tutuklanan ve Serbest Bırakılan Şüpheliler
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve H.Ş., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken; Ö.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. C.D., H.K. ve İ.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dijital Dolandırıcılıklara Karşı Uyarı
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dijital dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.