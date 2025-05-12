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Yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun doğu kesimlerindeki bazı illerde yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 15:48, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 15:48
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Yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Malatya, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güneyi ile Diyarbakır, Siirt ve Batman'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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