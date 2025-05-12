İş dünyası temsilcileri PKK'nın fesih kararını değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğini anımsattı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve feshetme kararının, ülke açısından tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Baran, "Nihayet bir devir kapanıyor. Bu sürecin Türkiye'nin ekonomik büyümesi için bir fırsat olacağına inanıyor, barış ve istikrarın devamını kararlılıkla destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, yaklaşık yarım asırdır ülkenin kamu kaynaklarının önemli bir kısmının terörle mücadeleye ve güvenlik harcamalarına ayrıldığına işaret ederek, terörün sadece can kayıplarına yol açmakla kalmadığını aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını yavaşlattığını ve refah artışını engellediğini bildirdi.

PKK'nın silah bırakma ve örgütsel yapısını sonlandırma kararının, "terörsüz Türkiye" hedefine atılmış önemli bir adım ve tarihi bir fırsat olduğunun altını çizen Baran, "Terörün sonlanarak, yıllardır süren güvenlik tehdidinin ortadan kalkması, yatırım ortamının iyileşmesine, üretim ve istihdamın artmasına, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin ekonomik olarak yeniden canlanmasına imkan sağlayacak." ifadesini kullandı.

- "Terörsüz Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde güçlü bir aktör olacak"

Baran, güven ortamının girişimciliği, yatırımı, turizmi ve ihracatı destekleyen temel bir zemin olduğunu belirterek, ülke kaynaklarının, üretime, eğitime, inovasyona ve sürdürülebilir kalkınmaya yönlendirilmesinin Türkiye'nin, ikinci yüzyılında, gelişmiş ülkeler liginde hak ettiği yere çıkmasını sağlayacağını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye"nin bölgesel ve küresel düzeyde güçlü bir aktör olacağına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefine güçlü adım atma iradesini gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve sürece emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu tarihi zamanı, Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını veren aziz şehitlerimize borçlu olduğumuzu, gelecek nesillerimizin şehitlerimiz sayesinde ülkemizde güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayacağını hiçbir zaman unutmayacak, onları hep minnetle anacağız."

- "Yatırım iştahı artacak, risk algısı düşecek"

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme yönündeki adımlarını ülke için hayati bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Yıllardır Türk milletinin huzurunu kaçıran, binlerce insanın hayatına mal olan ve kalkınmanın önünde ciddi bir engel teşkil eden terör belasının sona ermesi için atılan bu adımın Türkiye'nin geleceği adına büyük bir umut kaynağı olduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu süreç, öncelikle toplumsal huzurun yeniden tesis edilmesi için tarihi bir fırsat sunmaktadır. Yıllarca süren çatışmaların yarattığı derin yaraların sarılması, farklılıklarımıza rağmen ortak bir geleceğe olan inancımızın güçlenmesi elzemdir. Bu bağlamda, sürecin şeffaf, adil ve tüm kesimleri kucaklayıcı bir yaklaşımla yürütülmesi, kalıcı barışın teminatı olacaktır. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölünmez bütünlüğü ile ebediyete kadar var olacaktır. Bu süreç, bu temel gerçeği daha da pekiştirecek bir anlayışla yönetilmelidir."

PKK'nın silah bırakma kararı ve kendini feshetmesinin Türkiye ekonomisi için de önemli bir dönemin başlangıcı olabileceğini vurgulayan Yıldırım, "Güven ve istikrar ortamının tesis edilmesiyle yatırım iştahı artacak, risk algısı düşecek ve ülkemizin ekonomik potansiyeli daha da belirginleşecektir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yeni yatırım olanakları doğacak, bölge halkımızın refah düzeyi yükselecek ve bu durum ülke ekonomisine genel bir ivme kazandıracaktır. Turizm sektöründeki canlanma da bu olumlu gelişmelerin bir parçası olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu tarihi fırsatın heba olmaması için sürecin titizlikle yönetilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik değerlerin korunmasının sürecin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez olduğunu bildirdi.

Eğitim, sağlık, altyapı ve sanayi gibi alanlarda yapılacak yapısal reformlarla ekonomik ve sosyal kalkınmanın tüm vatandaşlara eşit şekilde ulaşmasının sağlanmasının önemine işaret eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin toprak bütünlüğüne olan inancımız tamdır ve bu süreç, bu bütünlüğümüzü zedeleyecek hiçbir unsura izin vermemelidir. Sonuç olarak, PKK'nın fesih süreci, Türkiye için yeni bir sayfanın açılması anlamına gelmektedir. Toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi, ekonomik kalkınmanın hızlanması ve Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığının artması için eşsiz bir fırsattır. Bu sürecin başarıyla tamamlanması, tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla mümkün olacaktır. Türkiye, bu tarihi adımla daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir geleceğe doğru ilerleyecektir."