Kiraladığı banka hesabı üzerinden 5 kişi dolandırılınca tutuklandı

Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
PKK Fesih Kararını Açıkladı
PKK Fesih Kararını Açıkladı
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
İnfaz Düzenlemesiyle 5 Yıl ve Altı Cezalara Yeni Haklar
İnfaz Düzenlemesiyle 5 Yıl ve Altı Cezalara Yeni Haklar
Türkiye'de Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
Türkiye'de Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
Nisan'da Rekor Kırdı! O Gemiyle Gelen Bütün Araçlar Satıldı
Nisan'da Rekor Kırdı! O Gemiyle Gelen Bütün Araçlar Satıldı
Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kiraladığı banka hesabı üzerinden 5 kişi dolandırılınca tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kiraladığı banka hesabı üzerinden, tarla ve araç satışlarında indirim vaadiyle 5 kişiyi 1,5 milyon TL dolandırıldığı belirlenen Abdullah A. (19) tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 22:20, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 22:24
Yazdır
Kiraladığı banka hesabı üzerinden 5 kişi dolandırılınca tutuklandı

İnegöl ilçesinde son 1 ay içerisinde tarla ve araç satışlarında indirim vaadiyle dolandırılan 5 kişi şikayette bulundu. Bu kişilerin para akışını Abdullah A. isimli kişi üzerinden yapıldığını bildirmesi üzerine polis harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Abdullah A.'nın hesabından 1 milyon 500 bin TL'lik para geçişi sağlandığı tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde, banka hesabını kiraladığını söyleyen Abdullah A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber