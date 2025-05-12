Profesörden 40 binin üzerinde vişne ağacı ile ekonomiye katkı

Merkeze bağlı Yeşilçay Köyü'nde yaklaşık 400 dekarlık alanda 40 binin üzerinde vişne ağacı diken Geçim, her yıl ağaç sayısını artırarak doğal yöntemlerle üretim gerçekleştiriyor.

Kolon ve rektum cerrahisi uzmanı da olan Geçim, yaklaşık 7 yılda 40 bini aşkın sertifikalı vişne fidanını toprakla buluşturarak, tarımsal üretime katkı sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, bahçede yaptığı incelemede, Tarım ve Orman Bakanlığının önem verdiği organik üretim, sanayi meyveciliği, biyolojik mücadele gibi birçok unsurun aynı anda bahçede uygulanıyor olmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Erzincan'da bulunan meyve konsantre üretim tesisinin bu anlamda önem arz ettiğini aktaran Koçaker, şunları kaydetti:

"Vişne Erzincan'daki ekolojik koşullarla büyük uyum sağlayan bir meyve. Organik üretim ise başlı başına bir ayrıcalık arz ediyor. Buradaki olayı özetlemek gerekirse Erzincan'da kurulan meyve bahçelerinde kimyasal kullanmadan biyolojik mücadele uygulanarak üretim yapılıyor. Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim hocamıza tarıma sağladığı değer ve Erzincan'a kattığı prestijden dolayı şükranlarımı sunuyorum"

İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Nimet Var ise köyde kurulan vişne bahçelerinin hem alan hem de ağaç sayısı bakımından her yıl arttığını, Erzincan'da vişne üretimini önemsediklerini ifade etti.