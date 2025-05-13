12 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/169 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapıldı. Söz konusu karar, 13 Mayıs 2025 tarihli ve 32899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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