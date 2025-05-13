İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 07:21, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 07:36
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.